Jude Bellingham is Speler van het Jaar in Spanje, Lamine Yamal is Belofte van het Jaar

Jude Bellingham heeft zijn wonderlijke seizoen met Real Madrid bekroond met de trofee voor Speler van het Jaar. Met zijn 19 goals had hij een belangrijk aandeel in de 36e titel van zijn club.

In zijn eerste seizoen bij Real Madrid heeft Jude Bellingham meteen zijn stempel kunnen drukken. Zijn verkiezing tot Speler van het Jaar in La Liga is dan ook geen grote verrassing.



Bellingham was goed voor 19 doelpunten en 6 assists, en dat in amper 28 wedstrijden, opmerkelijke cijfers voor een middenvelder.

"Het is een eer om deze trofee in ontvangst te mogen nemen", zei de nog altijd maar 20-jarige Engelsman in een eerste reactie. "Ik draag dit op aan de hele ploeg, de staf en de trainer voor al het vertrouwen dat ze in mij hebben gehad. Maar ik draag dit vooral op aan de beste supporters ter wereld."

De andere trofeeën werden netjes verdeeld: Michel ziet zijn schitterende seizoen met Girona bekroond met de trofee Coach van het Jaar, de Barcelonese parel Lamine Yamal is Belofte van het Jaar