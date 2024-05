Geen overmacht voor Standard, Westerlo krijgt forfaitzege voor groene tafel na supportersprotest

Standard argumenteerde tevergeefs dat het zich niet meer had kunnen voorbereiden op de acties van de supporters – ontevreden over de (financiële) gang van zaken – en vond hun actie een voorbeeld van overmacht.



Ze wilden dat de match "geannuleerd" werd zonder verdeling van de punten.



De DRP haalde daartegen aan dat de club al meerdere dagen op de hoogte was van de acties, die de fans op hun sociale media hadden aangekondigd. De supporters werden om 17 uur samengeroepen aan het stadion.



De Raad vindt dat Standard op basis van die aankondiging meer had kunnen doen. De spelers van Standard waren al om 16 uur in het stadion, maar werden volgens de gewone planning met de bus naar het trainingscentrum gebracht.



"Dat is al jaren zo, de gewoonte was dus goed gekend bij de lokale supporters", concludeerde de DRP.



Er volgden geen handelingen om de aankomst van de spelers te vrijwaren, of toch niet afdoende. "Standard houdt ten onrechte vol dat het niet verantwoordelijk kan geacht worden voor de acties van fans op 4,5 kilometer van het stadion", schreef het DRP nog.



De straf voor Standard beperkt zich evenwel tot een 0-5-nederlaag. Zowel het bondsparket als Westerlo had niet aangedrongen op meer. Zowel Standard als Westerlo leek op de zitting ook tevreden om de wedstrijd niet te hoeven herspelen.



Westerlo krijgt 3 punten en springt met 24 punten over Standard (22), dat laatste is in de Europese Play-offs.