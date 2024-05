Van je ploegmaat moet je het hebben: Gasly wordt aangereden door Ocon, die "gevolgen zal moeten dragen"

ma 27 mei 2024 16:57

Pierre Gasly was een gelukkig man na de GP van Monaco. De Fransman scoorde dankzij zijn 10e plaats zijn 1e punt van 2024. Maar in de openingsronde ontsnapte hij aan een opgave na een mislukte aanval van ploegmaat Esteban Ocon.

Het is een beetje ondergesneeuwd door de spectaculaire crash van Kevin Magnussen en Sergio Perez, maar in de openingsronde van de GP van Monaco was er ook een aanrijding tussen Pierre Gasly en Esteban Ocon. In Portier, een bocht naar rechts net voor het ingaan van de tunnel, dook Ocon binnendoor bij zijn ploegmaat. Maar Gasly kon geen kant meer op en daardoor raakten beide Alpines elkaar. Ocon werd de lucht in gekatapulteerd, beschadigde daarbij zijn ophanging en moest opgeven. Gasly uitte meteen zijn onvrede op de boordradio, maar kon wél voort en scoorde met de 10e plaats zijn eerste punt van 2024. "De race is niet rimpelloos verlopen. Er waren duidelijke richtlijnen vanuit het team wat we moesten doen en dat is niet door hem (Ocon) gerespecteerd", reageerde Gasly.

"Ik wil niet te veel in detail treden, maar zulke dingen mogen niet gebeuren. Gelukkig konden we de schade aan mijn auto herstellen tijdens de rode vlag, maar zulke risico's mogen we als team niet nemen."

Ocon zette nog tijdens de race zijn excuses op social media. "Het incident was mijn fout. Er was niet genoeg plaats voor een inhaalmanoeuvre en ik wil mij verontschuldigen bij het team."

Ocon en Gasly waren als kinderen vrienden, maar die vriendschap verdween na enkele clashes in hun kartjaren. Deze crash zal daar geen goed aan doen. "We zullen erover praten en het achter ons laten", rookte Gasly al de vredespijp. Voor Ocon krijgt het incident wel nog een staartje. Hij moet 5 plaatsen achteruit in de einduitslag van de volgende race in Canada.