Doncic en Irving zijn op missie: Dallas-duo zet Minnesota op 3-0, NBA-finale is nabij

Dallas is op dreef en in het bijzonder Luka Doncic en Kyrie Irving. De twee zetten eerste reekshoofd OKC opzij voor een ticket voor de westelijke conferencefinale en zijn daarin goed op weg om nummer 3 Minnesota te wippen.



De Wolves nekten regerend kampioen Denver, maar dat kostte veel energie.



Dallas, het vijfde reekshoofd in het Westen, krijgt in Game 4 thuis morgen een eerste kans om het af te maken. De laatste keer dat Dallas in de NBA-finale stond, was toen Dirk Nowitzki hen naar de titel voerde. De Duitser was vannacht trouwens in de zaal om te supporteren.



Nowitzki's rol van toen neemt de Sloveen Luka Doncic op zich, maar hij wordt meer dan verdienstelijk bijgestaan door Kyrie Irving, die een tweede jeugd beleeft in Texas.



Game 1 en Game 2 waren close, Game 3 was ook felbevochten. In het vierde kwart veranderde de leiding 7 keer van kamp. Het gevreesde duo van Dallas maakte helemaal op het eind het verschil met een 12-3-eindspurt.



Irving maakte 14 punten in het slotkwart. De vedetten van Minnesota lieten het andermaal afweten in deze serie. Anthony Edwards kwam nog tot 26 punten, maar maakte er maar 4 in het vierde kwart.



Doncic kent de sleutel tot het succes: "Zij probeerden de hele match met z'n tweeën op mij te verdedigen, net als op Ky. Dat maakt ons net sterker. Iedereen bij ons kan de bal raken."