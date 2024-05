CEO Fredberg blikt terug op seizoen van Anderlecht: "Objectief gezien hadden we goed jaar"

Na de 3-1-nederlaag op de slotspeeldag op Antwerp verscheen CEO of Sports Jesper Fredberg gisteren niet té ontgoocheld voor onze microfoon. Hij evalueerde het seizoen van Anderlecht en blikt al kort vooruit op het volgende.

Anderlecht maakte nog een kleine kans op de titel na de 0-1-nederlaag vorige week thuis tegen Club, maar het moest finaal tevreden zijn met de derde plaats.



"Na de nederlaag van vandaag ben ik teleurgesteld", was Jesper Fredberg eerlijk voor de microfoon.

"Maar als ik er een nachtje over geslapen heb en het objectief bekijk, denk ik dat we een goed seizoen hebben gehad", relativeerde de Deen meteen.

"Als je enkele speeldagen voor het einde al zeker bent van minstens de 3e plaats, dan wil je natuurlijk meer. Als dat dan niet lukt op de laatste twee speeldagen, blijf je na vandaag toch licht teleurgesteld achter."

Over eventuele gevolgen na gisteren was Fredberg duidelijk.

"Het zou een emotionele en kortzichtige beslissing zijn om gevolgen vast te hangen aan onze prestatie tegen Antwerp."

Zo lijkt de positie van Riemer veiliggesteld voor volgend seizoen. Al zal er wel een evaluatie van het seizoen plaatsvinden.

"We gaan hoe dan ook de eindbalans opmaken van ons seizoen. Zo kunnen we zien wat we al goed deden en op welke vlakken er nog stappen gezet kunnen worden."