Bashir Abdi past voor EK atletiek, Michael Somers is zijn vervanger op de halve marathon

Zoek op het EK atletiek in Rome (7-12 juni) niet naar Bashir Abdi. De Belgische recordhouder op de marathon was geselecteerd voor de halve marathon op het EK. Maar hij is in die periode op hoogtestage voor de Spelen.

In Rome staat er geen marathon op het programma - omdat dat EK te kort voor de Olympische Spelen valt - maar wel een halve marathon. Daarvoor was Bashir Abdi geselecteerd, maar hij verkiest een hoogtestage in Ethiopië.

De andere geselecteerden, Simon Debognies en Dorian Boulvin, nemen hun plaats wel op.



Het derde ticket dat nu vrijkomt door het forfait van Abdi zou op papier naar Koen Naert gaan, maar ook hij verkiest verder te trainen in functie van Parijs.



Michael Somers was de volgende in de rij en neemt het ticket wel aan. Hij zal als enige Belg de halve marathon op het EK en de volledige marathon op de Spelen combineren.

