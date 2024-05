Rani Rosius scherpt persoonlijk record op 200 meter bij in Brussel

Rani Rosius liep 23"21 op de 200 meter in Brussel, een sterke verbetering van haar persoonlijk record dat op 23"46 stond. Rosius staat nu op de 9e plek op de Belgische ranking aller tijden.

Toch was Rosius niet de snelste Belgische in Brussel, want Imke Vervaet deed beter met 23"19. Voor het EK in Rome, waarvoor de kwalificatieperiode zondagavond eindigt, is 23"00 vereist. Voor de Spelen in Parijs gaat het om 22"57.

Nog in Brussel klokte Noor Vidts 13"39 op de 100 meter horden, ofwel 22 honderdsten boven haar persoonlijk record. De tweevoudige wereldkampioene vijfkamp werkte ook de 200 meter af, waar ze 24"01 klokte, 31 honderdsten boven haar persoonlijk record.

Op de 400 meter horden was Paulien Couckuyt de beste Belgische in 55"56. Voor Rome is ze geplaatst, voor Parijs heeft ze 54"85 nodig.

Naomi Van Den Broeck maakte een opvallend debuut op die 400 meter horden in 56"33, niet zo ver boven de EK-limiet van 55"70. Hanne Claes, die als enige geplaatst is voor zowel Rome als Parijs, moest vrede nemen met 56"93.

Op de 1.500 meter maakte Pieter Sisk daags na zijn dubbelslag op de 800 meter - met EK- en olympische selectie - nog een zeer degelijke beurt met 3'36"57. John Heymans liep een persoonlijk record van 3'38"19.