Belgian Cheetah Helena Ponette strandt op 1 honderdste seconde van EK-limiet

Helena Ponette had in Brussel de limiet voor het EK atletiek in Rome in het vizier. Met 51"51 snelde ze naar een persoonlijk record op de 400 meter, maar ze kwam 1 honderdste seconde te kort voor de EK-limiet.

De EK-kwalificatie sluit zondagavond af en de limiet zal ze dus niet meer lopen, maar er is nog hoop om in Rome te mogen aantreden. Voorlopig staat ze nét hoog genoeg om zich via de ranking te plaatsen. Voor de Olympische Spelen in Parijs is 50"95 vereist.

Ook Naomi Van Den Broeck liep een persoonlijk record van 51"59 in Brussel en flirtte dus eveneens met het EK. Zij lijkt er ook via de ranking net naast te gaan grijpen. Met Imke Vervaet liep nog een derde Belgian Cheetah een persoonlijk record van 51"88.

Bij de mannen vielen de chrono's wat tegen. Robin Vanderbemden was de beste Belg met 45"88, terwijl zijn persoonlijk record op 45.51 staat. Jonathan Sacoor droomde van de olympische limiet van 45"00, maar moest vrede nemen met 45"97.