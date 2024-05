Ex-ref Serge Gumienny geeft zijn oordeel over dé afgekeurde goal in Brugge: "Ik snap dat mensen discussiëren"

Was het nu wel of geen geldig doelpunt? De afgekeurde treffer van Lopes Da Silva beheerste de gesprekken na een zenuwslopende titelmatch. Ex-ref Serge Gumienny analyseert de fase voor ons: "Ik vind eigenlijk dat de scheidsrechter het goed gedaan heeft."

Serge Gumienny had geen tip nodig om te weten waarover we hem opbelden.



Ook de ex-scheidsrechter volgde met bijzondere belangstelling de ontknoping in de titelstrijd én de discussie over het afgekeurde doelpunt van Cercle Brugge dat daarop volgde.

"Ik heb de beelden wel verschillende keren moeten bekijken", geeft Gumienny toe.

"Op basis van de beelden die we gezien hebben, staat de speler van Cercle met een teen buitenspel. Alleen: in het begin van het seizoen is duidelijk gezegd dat er sprake moet zijn van duidelijk buitenspel. Ik snap dat mensen daar nu over discussiëren en er vragen over stellen."