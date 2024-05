"Ik kreeg bijna een hartaanval": Kortrijkse hattrickheld en emotionele Verbauwhede in extase na redding

"Of ik de redder ben? Neen hoor, het was een teamprestatie van de spelers, de coach en de volledige staf. Ik wil iedereen bedanken."

"Ik heb er geen woorden voor", wreef Ambrose, die na 68 minuten inviel, vol ongeloof in de ogen na de ontknoping. "Het was zo stresserend, zelfs toen ik op de bank zat. Ik kreeg bijna een hartaanval van al die emoties. Hiervoor speel ik voetbal."

In die technische staf loopt ook oude bekende Glenn Verbauwhede nog steeds rond. De voormalige keeper van onder meer Club Brugge kon zijn tranen na de triomf niet bedwingen.



"Als fiere Kortrijkzaan deed deze wedstrijd toch veel met mij", vertelde hij met een krakende stem. "Ik zat op de eerste rij om dit seizoen - met veel ups en downs - mee te maken. Dit is dus echt heel emotioneel. Ik ben hier op 750 meter vandaan geboren ..."



"Als je dan ziet hoe heel de stad hier naartoe leefde... Ik woon pal in het centrum en kon de laatste weken mijn hoofd niet tonen of ik werd aangesproken over het voetbal. Negen maanden lang was dat enkel negatief, maar het is weer beginnen te leven tijdens onze remontada", raasde Verbauwhede voort.



"Ik had al veel grijs haar, maar ik denk dat er vandaag heel wat bijgekomen zijn", grapt hij. "Dit maakt me écht enorm trots."