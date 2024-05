KV Kortrijk is gered! Hattrickheld Ambrose draait scheve situatie tegen Lommel om in verlengingen

zo 26 mei 2024 17:02

KV Kortrijk einde (n.v.) 4 - 2 Lommel SK LOM einde 0 - 1 KVK 3' - Doelpunt - Diego Rosa (0 - 1) 42' - Verv. Haruya Fujii door Kristiyan Malinov 45' - Geel - Kristiyan Malinov 45+3' - Geel - Henry Oware 66' - Geel - Dermane Karim 74' - Verv. Juho Talvitie door Amar Abdirahman Ahmed 75' - Verv. Mounaim El Idrissy door Dion De Neve 75' - Verv. Isaak Davies door Thierry Ambrose 85' - Geel - Arthur Sales 95' - Verv. Kluiverth Aguilar Diaz door Álex Granell 96' - Doelpunt - Thierry Ambrose (1 - 1) 98' - Verv. Abdelkahar Kadri door Massimo Bruno 98' - Geel 2 - Henry Oware 101' - Doelpunt - Thierry Ambrose (2 - 1) 105' - Doelpunt strafschop - Lucas Schoofs (2 - 2) 105+3' - Geel - Álex Granell 107' - Geel - Felipe Avenatti 109' - Doelpunt - João Silva (3 - 2) 113' - Verv. Arthur Sales door Álvaro Santos 113' - Verv. Abdoulaye Sissako door Iver Fossum 114' - Verv. Kings Kangwa door Sheyi Ojo 117' - Doelpunt - Thierry Ambrose (4 - 2) 118' - Geel - Thierry Ambrose Play-offs promotie/degradatie 1A/1B - speeldag 2 - 26/05/24 - 13:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 3' Diego Rosa 0 - 1 Diego Rosa 3' 96' Thierry Ambrose 96' Thierry Ambrose 1 - 1 101' Thierry Ambrose 101' Thierry Ambrose 2 - 1 105' Lucas Schoofs 2 - 2 Lucas Schoofs 105' 109' João Silva 109' João Silva 3 - 2 117' Thierry Ambrose 117' Thierry Ambrose 4 - 2

KV Kortrijk mag zich opmaken voor nog een seizoen in de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen moesten wel verlengingen toestaan tegen Lommel. Daarin gierden de zenuwen door de lichamen van de 22 spelers. De Lommelse doelman verkeek zich twee keer in cruciale fases, hattrickheld Ambrose maakte er gebruik van om KVK in eerste klasse te houden.

KV Kortrijk - Lommel in een notendop Man van de match Een hattrick en een assist zijn meer dan genoeg om Thierry Ambrose, uitgerekend een jongen uit de opleiding van Manchester City, tot absolute matchwinnaar te kronen na een ware uitputtingsslag. Voor de fijnproevers: Kings Kangwa was tijdens 110 minuten lang niet te kloppen, in zijn laatste wedstrijd voor de Kerels. Sleutelmoment Vroeg in de verlengingen gaat Izevic één keer in de fout én krijgt linksachter Oware rood. Meteen volgt de tweede goal voor Kortrijk. Lommel komt nog wel in de buurt, maar met een doelpuntenkermis in het slot komt het niet meer langs de thuisploeg. Opvallend Het zullen toch de meest geanimeerde verlengingen ooit geweest zijn. Op een half uur tijd vielen er vijf doelpunten en werd Oware uitgesloten.

Spanning en strijd, dat heb je al eens in een promotieduel. Op leven en dood mag dat. Na nog geen vijf minuten was het Kortrijks voordeel van de heenmatch weg. Arthur Sales toonde zijn Braziliaanse afkomst met een panna op Silva. Voor doel waren ze aan de tweede paal zijn landgenoot vergeten, die vrij kon aanleggen. Geen typisch finalespel in deze finale. De wedstrijd bloeide open onder de clash der stijlen. Lommels op z'n City's, met balbezit en verzorgde opbouw. Kortrijk loerde op de counter. Plots sloop er dan toch spanning in de gelederen, het geduld was ver te zoeken. Avenatti raakte per ongeluk de paal. Bij Kortrijk kwam Malinov de geblesseerde Fujii vervangen, en kreeg meteen geel. Klassiek van de Bulgaar, die daarna meerdere keren flirtte met de uitsluiting.

Regen regen regen

Aan het begin van de tweede helft een cruciaal moment. Jari De Busser, de Lommelse doelman en kapitein, wordt vervangen door de 21-jarige Nikola Izevic. Onder een stortbui begon Izevic goed. Voor en na een regenbreak, die het spelen heel erg moeilijk maakte, stond hij enkele keren goed pal op kansen van Avenatti. Die gleed ook al de gelijkmaker tegen de netten, maar vanuit buitenspel. Een kwartier lag het spel dan stil door de regen, en nadien leek Lommel beter voor de dag te komen. Zonder kansen, dat wel. Met een verzopen grasmat was het glibberen en glijden naar het einde van de match. Sissako werd nog maar eens gestopt door - op dat moment - invallersheld Izevic. Net voor het einde had de bal misschien wel op de stip gemoeten, maar Bert Put zag niet genoeg in de tackle van Mehssatou. Fattah ging wel neer in de zestien, werd geraakt, maar zeker geen 'clear and obvious' fout.

Festival

Lommel kwam met geluk aan van de verlengingen, maar werd in snelheid gepakt. Ambrose knikte op een corner naar doel, eigenlijk te centraal. Izevic had hem zelfs kunnen controleren, maar liet de bal door zijn benen glippen. Nog nooit ging van 'hero to zero' zo snel. Tot over maat van Ramp kreeg Oware kreeg nog zijn tweede geel voor hangen aan Kangwa. Van de regen in de drop. Meteen volgde de derde dreun. Invaller De Neve bood Ambrose zijn tweede heerlijk aan, een koud kunstje voor de Guadalouper. Gedaan, zou je denken (en dat deden we ook), maar nog voor de rust ging Fattah over het been van Silva in de zestien. Schoofs zette de aansluitingstreffer vanop elf meter op het bord. Lommel drong aan op de aansluitingstreffer, maar Silva zette zijn fout zelf recht. Weer greep Izevic slecht in op een schot van Ambrose, de verdediger tikte binnen. Echt gedaan nu. Met een derde doelpunt van Ambrose, weer op aangeven van De Neve, gingen de boeken helemaal toe. Kortrijk blijft voor het zeventiende jaar op rij in eerste. Voor Lommel is het nog een jaartje wachten in de frigo van de Challenger Pro League.