Mitch Evans zegeviert in Formule E in Shanghai, Vandoorne valt als 11e net buiten WK-punten

De Nieuw-Zeelander Mitch Evans heeft de eerste van twee races in het Formule E-weekend in Shanghai naar zich toegetrokken. De Jaguar-rijder hield in een spannend slot WK-koploper Nick Cassidy achter zich. Stoffel Vandoorne viel net buiten de punten als elfde.

Shanghai 1 was de 11e van 16 WK-manches. Het was een race met stof tot napraten, heel wat onderzoeken werden opgestart voor bepaalde inhaalmanoeuvres.



Met een volledig pak trokken ze op de finish af. Evans hield de deur goed toe en finishte met 796 duizendsten voorsprong op Pascal Wehrlein. De Duitser van Porsche is de tweede in het WK, hij stoof Cassidy voorbij in de laatste bocht.



De Brit Oliver Rowland (Nissan) en de Portugees Antonio Felix Da Costa (Porsche) maakten de top 5 compleet.



Stoffel Vandoorne (DS Penske) vertrok als 8e op de startgrid, viel naar 16 terug voor halfweg, maar kon nog klimmen naar 11 op 4 seconden van Evans.



In de WK-stand leidt Cassidy met 155 punten voor Wehrlein (142) en Rowland (130). Evans rukte op van de 5e naar de 4e plaats na zijn 12e Formule E-zege, zijn tweede dit seizoen na Monaco. Vandoorne is 9e met 43 punten.



De 12e WK-manche is morgen op hetzelfde circuit in Shanghai.