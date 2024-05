Golfwereld rouwt om 30-jarige Grayson Murray, de nummer 58 van de wereld die alcoholverslaving had overwonnen

De Amerikaanse golfer Grayson Murray is zaterdag op amper 30-jarige leeftijd overleden. Een dag eerder had hij zich abrupt teruggetrokken uit het PGA-toernooi de Charles Schwab Challenge vanwege een gezondheidsprobleem.

"We waren er kapot van om te horen dat PGA Tour-golfer Grayson Murray vanochtend is overleden en we zijn er het hart van in om dit nieuws te moeten aankondigen." De verklaring van PGa Tour-baas Jay Monahan sprak boekdelen.

De dood van Murray kwam als een schok voor de golfwereld. Vrijdag was de 30-jarige Amerikaan tijdens de tweede ronde na hole 16 plots gestopt en opgegeven voor gezondheidsredenen, zonder verdere details te geven.

De ouders van Murray lieten weten aan de PGA Tour dat het toernooi, waar ook onze landgenoot Thomas Detry actief is, niet mocht geanulleerd worden.

Murray, die altijd als toptalent genoemd werd had tot enkele jaren geleden een alcoholprobleem én worstelde met mentale problemen, was de laatste maanden een van de "mooie" verhalen op de PGA Tour.

Hij won begin dit jaar het toernooi op Hawaï en was opgeklommen naar de 58e plaats op de wereldranglijst. Na zijn zege in Hawaï vertelde Murray trots dat hij al 8 maanden nuchter was en verloofd was. "Dit is nog maar het begin voor mij, het beste moet nog komen."