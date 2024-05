De nul van het bord: Red Dragons tanken vertrouwen in eigen huis met vlotte zege tegen Azerbeidzjan

De Red Dragons moeten niet langer de 0 vrezen in de European Golden League. In eigen huis maakten de nationale volleybalmannen relatief makkelijk komaf met Azerbeidzjan. De nummer 75 van de wereld klampte een halve set aan, maar moest dan het kwaliteitsverschil erkennen. 25-19, 25-16 en 25-17 vormen een opluchting bij bondscoach Zanini en co.

In eigen huis dan toch die eerste punten in de European Golden League pakken. Dat was de boodschap voor een zoekende nationale ploeg.



In Beveren rekende bondscoach Zanini op vaste waarden Ferre Reggers en Wout D'Heer om de Red Dragons aan te sturen.

Die taak nam die eerste heel serieus. Met een stevige opslagreeks maakte Reggers van 5-5 in een mum van tijd 10-5. Zijn twee aces toverden een lach op de gezichten bij de Belgen.



Toch was de trein niet helemaal vertrokken tegen het bescheiden Azerbeidzjan, de nummer 75 van de wereld. Pas in het slot van set 1 namen de Dragons afstand. 25-19 was een score waar ze wel op konden bouwen.