Zoekende Red Dragons kunnen ook tegen Finland geen vuist maken en blijven puntenloos achter

Niet de start waarop de Red Dragons gehoopt hadden. De Belgische volleybalmannen verloren ook hun tweede wedstrijd in de European Golden League. In en tegen Finland dwongen de jonge Dragons twee keer een spannend slot van de set af, maar een vuist maken in money time lukte niet. Het harde verdict: 25-23, 25-17, 26-24 en dus 3-0.