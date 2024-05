Wout van Aert tempert verwachtingen in Noorwegen: "Maar ik ga me wel smijten"

Voor het eerst in twee maanden mocht Wout van Aert nog eens een rugnummer opspelden. De Ronde van Noorwegen wordt vooral "een goede test om te zien waar ik sta", zei de Belg voor de start van de eerste etappe.

"Ik voel me goed, ik ben gelukkig en blij om terug te zijn." Het vat kort en bondig samen hoe blij Wout van Aert is om het peloton opnieuw te vergezellen.

Zenuwen heeft hij niet voor zijn eerste koers in twee maanden. "Mijn verwachtingen liggen laag, jammer genoeg. Ik kon lang niet goed trainen, dus het is een volgende stap in mijn revalidatie."

De eerste etappe zou nochtans spek voor de bek zijn voor een Van Aert in vorm. "Ik heb gisteren de finish verkend. Het is jammer dat ik niet over de beste benen beschik", geeft hij toe. "Het zal niet mogelijk zijn om voor resultaten te gaan."

"Het is vandaag een eerste goede test om te zien waar ik sta. Ik ga me dus wel smijten en zo lang mogelijk aanhaken om eventueel iemand van de ploeg te kunnen helpen."

Zonder verwachtingen aan de start staan, het overkomt Van Aert niet al te vaak. "Dat maakt het gemakkelijk en relaxed", zegt hij. "Het is leuk om hier op een ontspannen manier te kunnen herbeginnen."

"Ik ben heel blij om hier te zijn, maar prestatiegericht kijk ik er nu ook niet echt naar uit. Als het goed loopt in de koers en als ik pijnvrij kan rijden, zal ik al tevreden zijn. In het beste geval kan ik een rol van betekenis spelen voor een ploegmaat."