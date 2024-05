Ajax legt zijn lot in handen van 35-jarige Italiaanse trainer Francesco Farioli

Francesco Farioli is een selfmade man in het voetbal. Op zijn 20e begon hij als keeperstrainer bij het onooglijke Margine Coperta, om via onder meer Lucchese en de U16 van Qatar op de radar te komen van Roberto De Zerbi.



De ex-coach van Brighton nam Farioli op in zijn staf bij Benevento en Sassuolo. In 2020 ging hij iets meer op eigen benen staan. Eerst werd hij assistent bij Alanyaspor, een jaar later werd hij voor het eerst hoofdcoach, bij Fatih Karagümrük.



Farioli was op zijn 31e de jongste hoofdcoach in de Turkse eerste klasse. Twee jaar later waagde OGC Nice de gok, waar hij nu na één jaar al vertrekt richting Amsterdam.



Het is Farioli's taak om Ajax na een moeilijke periode weer naar de top van Nederland en de subtop van Europa te loodsen. "We willen terug naar de basis en ons verbinden met dat waar Ajax voor staat", zegt de 35-jarige Italiaan.