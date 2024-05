Shorttrackers krijgen nieuwe bondscoach om toe te werken naar Winterspelen van 2026

Heeft het WK in Rotterdam een rol gespeeld? Het contract van bondscoach Ingmar van Riel wordt niet verlengd, nadat de Belgen zonder medailles naar huis waren gekeerd.

"Wij kijken positief terug op de samenwerking met coach Van Riel", klinkt het bij de Vlaamse Schaatsunie en de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie. "Hij wist met België goede resultaten neer te zetten op de voorbije EK's en WK's."

"Ondanks de positieve algemene evolutie is in samenspraak met atleten en omkadering besloten om een ander traject in te slaan richting Olympische Winterspelen van 2026."

De Belgische bond legt zijn lot in de handen van de Canadees Frederic Blackburn die eerder al bondscoach was van Canada, Italië en de VS. Hij pakte onder meer twee keer zilver op de Winterspelen van 1992.

"Met Frederic hebben we een ervaren coach die zal overnemen. We wensen hem alvast vele sportieve successen toe richting en op de Olympische Spelen van 2026."