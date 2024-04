Thiago Silva (39) verlaat straks Chelsea: "Hoop ooit in andere rol terug te keren"

ma 29 april 2024 13:28

De Braziliaan Thiago Silva heeft in een videoboodschap op sociale media meegedeeld dat hij aan zijn laatste weken bezig is als speler van Chelsea. "Ik kwam naar hier om één jaar te blijven, het zijn er 4 geworden", was de 39-jarige verdediger dankbaar. Hij hoopt in de toekomst bij de Londense club terug te mogen keren.

In de zomer van 2020 kwam Thiago Silva transfervrij over van PSG. Hij speelde 151 wedstrijden voor Chelsea en won 3 trofeeën: de Champions League, het

WK voor clubs en de Europese Supercup, allemaal in 2021.



"Chelsea betekent veel voor mij. Ik kwam naar hier met het doel één jaar te blijven, maar het werden er uiteindelijk vier", klonk het in het Portugees.



"Maar het betekent niet alleen veel voor mezelf, maar ook voor mijn familie. Mijn zonen voetballen ook voor Chelsea, het is een gevoel van trots deel uit te maken van de Chelsea-familie. Ik hoop dat ze hier hun carrière kunnen voortzetten."



Silva werd er emotioneel van: "In mijn 4 jaren hier heb ik altijd het uiterste van mezelf gegeven. Jammer genoeg heeft alles een begin, een midden en een einde. Toch hoop ik dat dit geen definitief einde is en kan ik in de toekomst in een andere rol terugkeren. Eens blauw, altijd blauw."



De afscheidsboodschap van Silva: