Antwerp-coach krijgt niet alleen goal, maar ook chocolade cadeau: "Ik dacht dat één geschenk volstond..."

Dat het er niet altijd vijandig aan toe moet gaan in volle titelstrijd, bewezen Alexander Blessin en Mark van Bommel zondag voor een tweede keer. De Nederlander gaf de coach van Union na de vorige confrontatie een chocoladereep, daar kreeg hij voor de match in Sint-Gillis een voor terug. "Ik dacht dat dat volstond, maar dan gaven we op het veld nog een cadeau weg", lachte Blessin met het openingsdoelpunt.