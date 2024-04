Ruben en Ine trekken 7 conclusies over het vrouwenpeloton: "Zij is dé verrassing van het voorjaar"

ma 22 april 2024 07:06

Met Luik-Bastenaken-Luik achter de kiezen blikken Ruben Van Gucht en Ine Beyen terug op meer dan 2 maanden koers bij de vrouwen. Wat ons commentaarduo zag, heeft hen blij gemaakt. Ze delen hun verwondering met deze 7 vaststellingen.

1. Onvoorspelbaarheid troef

"Ik vond het een van de meest afwisselende voorjaren die ik bij de vrouwen ooit gezien heb", steekt Ruben van Gucht van wal. "Heel onvoorspelbaar, met 6 verschillende winnaressen in topklassiekers." Ine Beyen is het daar volmondig mee eens: "Enerzijds staken Marianne Vos en Elisa Longo Borghini hun neus weer aan het venster, anderzijds leerden we ook veel nieuwe rensters kennen. Het was een spannend en afwisselend voorjaar."

"Met rensters die attractief koersten zoals Grace Brown in Luik en Katarzyna Niewiadoma in de Waalse Pijl. Sommigen die hun moment ook durfden te pakken. Is het omdat Van Vleuten niet meer in het peloton rijdt? Deels. Maar de top is ook breder geworden."

2. Spannende finales, ondanks gesloten koers

Ruben: "Er is een contradictie in het vrouwenwielrennen. Met superspannende finales, maar met een aanloop waar je grijs haar van krijgt." Ine: "Heel vaak bleef de wedstrijd lang op slot. Toch bleek dat berekend te zijn, met Lidl-Trek als nieuwe sterke blok dat de koersen in handen neemt." Ruben: "Gaan we op termijn naar een koersverloop zoals we dat ook bij de mannen kennen? Of wordt dit een nieuwe logica?" Ine: "Is het nodig om deze logica te veranderen? Vroeger was het in mijn ogen allemaal té logisch. Toen wist je al op voorhand dat Van Vleuten ging winnen. Dit zien we veel liever."

3. De almacht van SD Worx is voorbij

De dominante wurggreep van SD Worx in de vrouwenkoers is voorbij. Ine: "Vorig jaar was het al SD Worx wat de klok sloeg. Alle rensters kwam toen aan bod doorheen het jaar. Ik zag een aantal foute inschattingen, zoals de Amstel. Maar ook tegenslagen." "Kopecky kon koersen winnen, Wiebes strandde in de Amstel op de 2e plaats. Ze hebben tegenslagen gehad met Reusser die uitviel en Vollering die niet goed van hoogtestage kwam."

Een van de beelden van het voorjaar: Wiebes juicht te vroeg in de Amstel, Vos profiteert met jump.

4. Shirin van Anrooij is de verrassing

Ine: "Voor mij heeft Shirin van Anrooij het meeste verrast, ook al heeft ze geen zege gepakt. Ze was wel altijd op de voorposten. Ze speelde constant mee." Ruben: "In het algemeen is het wel jammer dat jonge rensters zoals zij nog niet konden doorbreken met een zege. Daar gingen de meer ervaren rotten zoals Longo Borghini, Kopecky en Vos mee aan de haal." Ine: "De youngsters hebben meegespeeld en de finales gekleurd. De ervaren rensters gingen op een zuinige manier met de winst aan de haal." Ruben: "Je zou kunnen zeggen dat het dan aan koerstactiek of hardheid ontbreekt."

Shirin van Anrooij in de Ronde van Vlaanderen.

5. Marianne Vos is dé comeback van het voorjaar

Marianne Vos speelde haar rol in elke koers en won vorige week met de Amstel Gold Race een koers die de 36-jarige had aangevinkt. Ine: "Het is haar ook heel hard gegund. Ze heeft de voorbije tijd veel tegenslagen gekend. Dat ze het op haar typische, sluwe manier altijd kan afmaken, is fantastisch." "In tegenstelling tot vorig jaar had ik dit niet durven te voorspellen. Ik denk dat ze vooral zelf heeft uitgemaakt wat haar doelen waren. En daarin heeft ze zichzelf niet onder- of overschat."

6. Kopecky krijgt een dikke 9 op 10

Lotte Kopecky reed van de Omloop het Nieuwsblad tot Luik-Bastenaken-Luik. Ze won de Strade Bianche, Nokere Koerse en met Parijs-Roubaix de koers waar ze haar zinnen op had gezet. Ine: "Ik denk dat ze heel tevreden moet en mag zijn. Het mag geen standaard worden om te verwacten dat ze elke koers zo maar zal winnen. Het eerste deel is voor haar volledig geslaagd. En dan moeten de Spelen nog komen..." "Wetende dat ze haar eigen trainer is, is dat dubbel straf te noemen. Halfweg het voorjaar zeiden we dat ze zou moeten temperen." Ruben: "Moet ze blijven proberen op deze manier? Kasseiklassiekers en erop hopen dat er een appel uit de kast valt in de Ardennen? Of moet ze hier eens op focussen?" Ine: "Ik zou het niet doen. Ze is zo goed in de klassiekers die ze nu al wint. Na de beklimming van de Tourmalet vorig jaar was ze het aan zichzelf verplicht. In dat opzicht is ze vergelijkbaar met Mathieu van der Poel."

Lotte Kopecky wint met Parijs-Roubaix haar droomkoers.

7. Belgen hebben nog grote stappen te zetten

Lotte Kopecky hield de Belgische eer hoog, de andere Belgische rensters kunnen nog niet hun stempel op een koers drukken. Ine: "Achter Lotte Kopecky gaapt een groot gat. We hebben de andere Belgen zelden moeten vermelden in de uitzending. Heel af en toe wel, maar zij deden nooit mee om de knikkers. We hebben Margot Vanpachtenbeke die top 10 reed en Marthe Truyen reed een paar uitslagen." Ruben: "We mogen toch hopen op termijn dat er meerdere rensters kunnen winnen naast Kopecky?" Ine: "Dat zal volgend jaar nog niet zijn." Ruben: "Kijken we dan eerder naar Lore De Schepper (18 jaar), die een profkoers won na een lange solo?" Ine: "Een heel straffe stoot. We mogen van haar nog veel verwachten, maar we moeten haar de tijd geven om te groeien. Jonge rensters als zij en Fleur Moors moeten kunnen groeien. Daar kijken we naar uit."