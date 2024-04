Na "lelijke overwinning" tegen Union mag Club weer dromen: "4 weken geleden had niemand dit geloofd"

ma 22 april 2024 08:31

Wat een metamorfose is blauw-zwart ondergaan in deze play-offs. Na een nieuwe overwinning tegen Union doet het weer volop mee voor de onverhoopte titel in de Belgische competitie. "Het is leuk om weer in een goede flow te zitten", haalden ze bij Club Brugge nog eens opgelucht adem.

De beelden op de bank bij Club Brugge spraken boekdelen.



Bij het laatste fluitsignaal in het Dudenpark veerde iedereen recht en vielen ze elkaar massaal in de armen. Hoewel niemand het expliciet durfde uitspreken, sijpelde het besef binnen: de titel is zowaar weer in zicht. "Logisch dat er zo gevierd werd, toch?", klonk het ook bij kapitein Hans Vanaken na de 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Union. "Het is leuk om weer in zo'n goede flow te zetten.



Zeker als je weet dat Club een maand geleden nog in een uitzichtloze situatie zat. En kijk nu, Europees in de halve finale en plots staat blauw-zwart ook op twee punten van de leidersplaats. "Als je dit vier weken geleden had gezegd, had niemand je geloofd", wreef ook Hans Vanaken zich in de ogen. "Zo gaat dat nu eenmaal in de play-offs, hè."



"Maar je kunt niet zes wedstrijden voor het einde over een titel spreken", bleef Bjorn Meijer toch voorzichtig.



Zo zal het komende tweeluik tegen mede-ploeg-in-vorm Genk cruciaal zijn. "Voor hetzelfde geld ziet het er over een week weer helemaal anders uit.

Lelijke overwinning

Het is opvallend hoe Club zichzelf weer teruggevonden heeft onder Nicky Hayen, maar de architect van de ommekeer bleef ook in het Dudenpark immer realistisch. "De innerlijke ambitie is er, natuurlijk. Maar ik blijf er heel nuchter en rustig bij. Zeker met de kalender die we hebben, moeten we het rustig aanpakken."

Want met ook de Europese matchen er nog bij, zit de kalender van Club opnieuw bomvol. Komt daar nog bij: op Union speelde het al zijn 55e wedstrijd dit seizoen. "Tijdens de opwarming zag ik dan ook dat een groot aantal van de jongens vermoeid was. Daarom hebben we bewust het tempo uit de wedstrijd gehouden door de bal achteraan rond te spelen. Als we er een omschakelingswedstrijd van gemaakt hadden, waren we te kwetsbaar."

We beseften dat het geen mooie wedstrijd was, maar deden het op karakter. Nicky Hayen