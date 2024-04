Keniaanse Jepchirchir breekt wereldrecord vrouwenmarathon in Londen, landgenoot Mutiso wint bij mannen

De marathon van Londen heeft zowel bij de vrouwen als bij de mannen een Keniaanse winnaar opgeleverd. Peres Jepchirchir was de snelste bij de vrouwen en brak met haar zege ook het wereldrecord voor vrouwen in wedstrijden zonder mannelijke tempomakers. Alexander Mutiso volgt bij de mannen de overleden Kelvin Kiptum op.

Kenianen houden duidelijk van de Londense lucht. Zeven jaar geleden stelde Mary Keitany er het wereldrecord vrouwenmarathon scherper, vandaag deed landgenote Peres Jepchirchir dat kunstje nog eens over in de Engelse hoofdstad.

Jepchirchir, de huidige olympisch kampioene, versnelde in de laatste hectometers en kwam binnen in een tijd van 2u16'16". Daarmee hield ze wereldkampioene Tigst Assefa en Joyciline Jepkosgei af.

Het nieuwe wereldrecord van Jepchirchir is wel nog steeds ruim 4 minuten trager dan de snelste tijd ooit bij de vrouwen (met mannelijke tempomakers). Dat record vestigde Tigst Assefa, vandaag tweede, vorig jaar in Berlijn.

Ook bij de mannen was het Kenia boven. Alexander Mutiso was de snelste in 2u4'1". Mutiso volgt in Londen landgenoot Kelvin Kiptum op, die in februari overleed na een auto-ongeluk.

De Ethiopiër Kenenisa Bekele en de Brit Emile Cairess maakten het podium compleet.