Stijn Stijnen dolblij met kans op tweede promotie in twee jaar: "Waanzinnig dat we dit kunnen meemaken"

Bij Beerschot een titelfeest, bij Dender een promotiefeest en bij Patro Eisden Maasmechelen... feest voor het behalen van de Promotion Play-offs. Op de valreep trapte Bamona zijn club nog in de top 6 en zo maakt Patro Eisden kans op een tweede promotie in evenveel jaar. "Oververdiend na een geweldig seizoen", is coach Stijn Stijnen trots.

Dat het gisteren nog zo spannend werd, had eigenlijk helemaal niet gehoeven. Patro Eisden leek op 2 speeldagen van het einde namelijk al bijna een zekerheid voor de play-offs.

De Limburgers rekenden in de laatste rechte lijn af met rechtstreekse concurrenten Lommel en Beveren en raapten een puntje op het veld van Zulte Waregem. Maar een thuisnederlaag tegen degradatiekandidaat KV Oostende op de voorlaatste speeldag, daar hadden Stijnen en co. niet op gerekend.

"Deze week ben ik zeer scherp en duidelijk geweest tegen mijn spelers", vertelde hij achteraf. "Ik wou het niet meemaken dat ze na dit geweldige seizoen zichzelf niet zouden belonen met dat oververdiende play-offticket."

"Ze hebben dit afgedwongen en belonen zichzelf en de club. Het is waanzinnig dat we dit kunnen meemaken."

Nu wacht een dubbele confrontatie met Deinze in de strijd om een tweede promotie in twee jaar. "Maar dit weekend gaan we eerst even bekomen van het behalen van deze prijs."

"Vanaf maandag richten we ons op onze eerste opdracht in de Promotion play-offs", klinkt het strijdvaardig.