RETRO - Hinault tussen de sneeuw en Poels in de koude: Luik-Bastenaken-Luik kende al barre edities

De Waalse Pijl werd een ware slijtageslag door de wind, regen en natte sneeuw. Morgen lijken de renners betere omstandigheden te krijgen. Dat was in het verleden wel eens anders. Duik mee in het archief van La Doyenne met zeges van Bernard Hinault, Dirk De Wolf en Wout Poels.

Na meer dan 7 uur koers stak Bernard Hinault de handen in de lucht, met maar liefst 9 minuten voorsprong. Richting Luik vielen de weersomstandigheden mee, want de finish lag er zelfs halfdroog bij.

Dat mag niet verwonderen, want het was een koude dag. Langs de kant van de weg lagen op sommige plekken zelfs nog dikke lagen sneeuw. Onderweg werden de renners getrakteerd op buien.

Weinig neerslag, wel vrij koud. Luik-Bastenaken-Luik 1992 kroop in de kleren. Het was een dag in de mist en de koude.

De koers brak al vroeg open. Dirk De Wolf trok uiteindelijk naar de finale met de Fransman Jean-François Bernard, de Nederlander Steven Rooks en de Italiaan Davide Cassani.

Op een hellende strook richting Luik reed De Wolf weg. De toen 31-jarige Belg pakte zijn eerste en enige zege in een monument.

Van de koude leek hij geen last te hebben, want hij kwam in korte mouwen over de streep. "Veel van die mannen rond mij waren 20 kilogram lichter. Die hadden koud, ik niet", zei De Wolf nog deze week in Wielerclub Wattage.