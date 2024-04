Ziet Arsenal opnieuw alle prijzen door z'n vingers glippen?

za 20 april 2024 12:49

Na de uitschakeling in de Champions League blijft er voor Arsenal enkel nog de competitie over om een prijs te pakken. Maar de ploeg van trainer Arteta zat diep na het 1-0-verlies tegen Bayern München. Lukt het The Gunners nog om het tij te keren in de laatste rechte lijn? Volgens Tim Wielandt, commentator Engels voetbal, wordt het moeilijk.

Dit jaar is het precies 20 jaar geleden dat Arsenal met sterren als Bergkamp, Henry, Viera en andere Kolo Touré's voor het laatst de Premier League-trofee in de lucht kon steken. De supporters hunkeren al jaren naar die grote prijs, maar zien hun frustratie stijgen aan het eind van wat opnieuw een ontgoochelend seizoen kan worden.



Dat ziet ook Tim Wielandt: "Er zit een stijgende lijn in de resultaten onder trainer Mikel Arteta. Het eerste jaar na z’n aanstelling in 2020 pakte hij meteen de FA Cup. Na enkele aanpassingsjaren werd Europees voetbal gehaald en vorig seizoen lukte het bijna, maar net niet."



Ook dit jaar speelde Arsenal op een hoog niveau. "Na Nieuwjaar scoren ze 31 op 33. Ze speelden goed, stonden defensief heel sterk en scoorden gemakkelijk", weet Wielandt.

De perceptie en de psychologie is op twee weken tijd helemaal veranderd bij Arsenal. Ook de supporters voelen aan dat het weer aan het wegglippen is. Tim Wielandt, watcher Engels voetbal

Maar plots zitten de Gunners in een dip. Een gelijkspel thuis tegen Bayern, 0-2 onderuit tegen Aston Villa vorig weekend en uit de Champions League geknikkerd in de Allianz Arena na een heel slechte prestatie met slecht voetbal.



"Dat baart meer zorgen voor Arteta", denkt de voetbalcommentator, "en dat zorgt misschien voor het defaitisme na die match. Alles wat lukte in het begin van het seizoen valt nu, op het moment van de waarheid, in duigen. Net als andere jaren

een beetje."



Bovendien heeft Arsenal nog een heel moeilijk programma in de competitie, te beginnen vandaag met de uitwedstrijd op Wolves. Maar Trossard en co. moeten ook nog naar Tottenham en Manchester United. En de thuismatch tegen Chelsea is een derby, die zijn altijd onvoorspelbaar.

"De perceptie en de psychologie is op 2 weken tijd helemaal veranderd bij Arsenal. Ook de supporters voelen aan dat het weer aan het wegglippen is."



(lees voort onder foto)

Dubbele pech door uitschakeling Manchester City

Titelconcurrent Manchester City werd deze week ook op het kampioenenbal uitgeschakeld na strafschoppen tegen Real Madrid en dat is volgens Tim Wielandt een extra probleem voor Arsenal. "Manchester City verliest gewoon niet meer! Oké, ze spelen te veel gelijk, maar ze verliezen niet. Bovendien zie ik niet veel struikelblokken meer in de competitie. Ze kunnen vrijuit spelen, hun beste elf opstellen en zelfs nog roteren." En bij de Citizens weten ze hoe ze intussen een seizoen moeten afmaken, getuige de 5 titels in de laatste zes seizoenen. Ook die derde hond in het spel, Liverpool, heeft die ervaring. Het enige wat bij City en Liverpool moeilijk ligt op dit moment, is het afwerken van kansen. "Arsenal heeft hetzelfde probleem. Bovendien is de defensieve stabiliteit die er was met Gabriel, Saliba, White en daarvoor Declan Rice nu ineens onzekerder geworden." En dan komen we weer bij het mentale uit, het koppeke: "Het zal toch niet wéér mislukken...”



(lees voort onder foto)

Trossard heeft het "Dries Mertens-syndroom"