Interim-coach De Rossi heeft AS Roma overtuigd en blijft ook volgend jaar aan boord

Daniele De Rossi is ook volgend seizoen de hoofdcoach van AS Roma. De clublegende wist het bestuur te overtuigen met een steile opmars.

Sinds Daniele De Rossi in januari het roer overnam van José Mourinho, toont AS Roma een ander gelaat. Het rukte op van de 9e naar de 5e plek in de Serie A en speelt vanavond de kwartfinales van de Europa League.

De 40-jarige clublegende krijgt nu het vertrouwen van de Romeinen om volgend jaar weer mee te doen voor de Scudetto. "De positieve impact van zijn leiderschap vertelt zijn eigen verhaal", klinkt het bij AS Roma. "Daniele leidt met respect en moed."

De details van zijn contractverlenging moeten nog worden bepaald, maar AS Roma spreekt over een "langetermijnproject".

AS Roma is de club van Rode Duivel Romelu Lukaku. Hij maakte dit seizoen 18 doelpunten tot nu toe: 10 in de Serie A, 7 in de Europa League en 1 in de Coppa.