Vergeet de (snelste) tijd met trailruns: "Niet iedereen wil in een drukke stadsomgeving lopen"

za 20 april 2024 11:48

In het fietsen ontdekken jullie de laatste jaren het gravelbiken, joggers maken kennis met trailruns of natuurlopen. Voormalig olympisch atleet Pieter-Jan Hannes is gebeten door de trailmicrobe: "Het is een openbaring."

Morgen staan er 40.000 lopers aan de start van de 10 Miles in Antwerpen. Ook tickets voor de 20 km van Brussel en andere stadslopen verkopen als zoete broodjes. "Stratenlopen winnen nog altijd aan populariteit. Toch is niet iedereen tuk op zulke massa-evenementen in een drukke stadsomgeving", merkt Pieter-Jan Hannes op. De voormalige crosser en 1.500-meterloper heeft enkele jaren geleden de trailruns ontdekt. Dit jaar organiseerde Hannes zelfs de eerste editie van de Ferme Toer Trail, in zijn glooiende achtertuin in Vlaams-Brabant.

Niemand ligt wakker van je tijd. Pieter-Jan Hannes

"Voor meer en meer joggers is trailen een openbaring", gaat Pieter-Jan Hannes voort. "Beetje bij beetje zoeken ze weer de natuur op." "Dat zie je ook aan de verkoopscijfers van trailschoenen. Voor onze trailrun kon je bij de lokale sportwinkel geen paar meer kopen, ze waren allemaal uitverkocht." Het wedstrijdelement in trailruns speelt nauwelijks. "Neen, niemand ligt wakker van je tijd", stelt Hannes. "Bij een marathon volstaat het tegenwoordig niet meer om die uit te lopen, bij een trail nog wel. Je wil vooral weten hoeveel procent je op on­ver­hard ter­rein genoten hebt en hoeveel hoogtemeters je overwonnen hebt." (scrol omlaag voor mooie omlopen)

Pieter-Jan Hannes: "Niet de tijd, wel het percentage offroad telt."

Wat is een trailrun?

Voor een trailrun ga je hardlopen over smalle paadjes (trails) in de natuur. Je loopt er hoofdzakelijk op onverhard terrein (offroad) en je overwint hindernissen zoals klimmetjes, beekjes of zware en drassige zandstroken. "Op je loopschoenen geraak je echt overal", merkt Pieter-Jan Hannes. "Je terrein wordt nog boeiender dan op een mountainbike of een gravelfiets."

Oeps, deze trailloper verslikt zich in een beekje.

Wat heb je nodig?

Naast je klassieke loopkleding zorg je best voor aangepast schoeisel. Bij droog weer kan je je gebruikelijke loopschoenen aantrekken, bij natter weer zijn trailschoenen aangeraden. Dat zijn loopschoenen met een aangepaste zool, die voor extra grip en stabiliteit zorgt op het onverharde parcours. Je hebt ook exemplaren die je droge voeten garanderen of die sneller opdrogen (na een passage door plassen of beekjes). Zowat elk schoenenmerk heeft tegenwoordig trailschoenen in zijn gamma. Veel meer dan aangepast schoeisel heb je niet nodig. "Misschien nog een rugzakje met drinken en eten voor een langere tocht", vult Pieter-Jan Hannes aan, "maar wandelstokken vind ik hier al overbodig. Tenzij je naar de Alpen trekt waar het stevig klimmen is."



Collega Maarten Vangramberen met trailschoenen.

Waar kan je trailen?

Het traillopen komt overgewaaid vanuit het zuiden van het land. In de Ardennen vind je een uitgebreid netwerk aan omlopen vanaf 1 km over 40 km tot meer dan 100 km. Ook de moeilijkheidsgraad en het aantal hoogtemeters kan je er zorgvuldig uitkiezen. Ook aan onze kant van de taalgrens schieten de trailruns als paddenstoelen uit de grond. Hier vind je meer dan 30 natuurlopen in Vlaanderen.

natuurlopen in Vlaanderen: 5 tips van onze redactie naam plaats afstanden onverhard Duinengordel Bree, Maaseik en Oudsbergen 3 tot 21 km 91 tot 100% Sahara Lommel 1 tot 10 km 100% Westhoek De Panne 1 tot 7 km 74 tot 98% Zoniënwoud Hoeilaart 6 tot 12 km 99% Zwin Knokke-Heist 4 tot 20 km 70 tot 100 %