Toumani Camara over "goed" 1e jaar in NBA: "Het is zot dat mensen van België afkomen om naar mij te komen kijken"

Het is een bijzonder NBA-seizoen voor ons land, omdat er met Toumani Camara nog eens een Belg meedoet in 's werelds beste basketbalcompetitie ter wereld. Nu de reguliere competitie in de NBA erop zit en de play-in bezig is, maakte de 23-jarige forward van Portland tijd vrij voor de Belgische pers. 10 vragen en 10 antwoorden van de man die in de VS naam maakte in België.

1. Hoe schat hij zijn seizoen in?

Toumani Camara speelde als rookie 70 wedstrijden, goed voor bijna 25 minuten, 7,5 punten, 4,9 rebounds en 1,2 assists gemiddeld. "Voor mij persoonlijk was het een goed jaar", kon onze landgenoot dan ook met zekerheid zeggen.



"Ik wist vooraf niet of ik zou spelen of niet, laat staan veel. Ik had een seizoen met heel wat ups-and-downs, maar door op het veld te staan kon ik als rookie heel veel leren."



"Ik kreeg het respect van de coach, mocht veel spelen en kon het team zoveel mogelijk helpen. Ik had niet verwacht al zo snel in die positie te zijn."



"Ik weet nu ook waar ik nog moet aan werken en mijn plaats in het team zal ook nog duidelijker worden."

"Het team kende ook heel wat ups-and-downs, ook door blessures. Het was vaak aanpassen, maar zo kon ik veel leren."



"Het doel van het team was om te groeien dit seizoen, dus het was een jaar waarin ook fouten gemaakt konden worden.”



Eind maart brak hij zijn rib, waardoor zijn seizoen er vroegtijdig op zat. "Het was niet het einde dat ik wou, het was triest, maar die zaken gebeuren nu eenmaal in een basketbalwedstrijd."



"Het is aan mij om terug te knokken en niet in het moment te blijven zitten. Ik maak me daar niet te veel zorgen over. Ik moet nu eerst enkele weken rusten, daarna mag ik weer geleidelijk beginnen te trainen, maar zonder contact.”



"Ik kan me rustig klaarstomen deze zomer en zal goed op tijd klaar zijn voor de voorbereiding op het seizoen."

2. Wat was zijn meest markante moment dit seizoen?

Daar hoefde Camara niet lang over na te denken. "Toen mijn moeder en broer me kwamen bezoeken rond Kerstmis. Ik maakte toen mijn eerste double-double."



Bij de winst tegen San Antonio was hij goed voor 13 punten, 11 rebounds en 2 assists. "Dat ik voor hen een van mijn beste matchen kon spelen, is historisch. Ik wilde hen tonen wat ik hier in de VS allemaal beleef."

3. Wat zijn zijn werkpunten?

In eerste instantie toonde Camara zich een uitstekende verdediger, naar het einde van het seizoen toe kwam hij ook offensiever uit de verf. "Het voorbije seizoen was een enorme leerervaring. Ik weet ook wat nog beter kan."



"Ik heb al met mijn entourage en coach samengezeten om te kijken waar ik nog kan aan werken: op offensief vlak is dat mijn shot, mijn dribbel, mijn finish. Op defensief vlak moet ik mijn tegenstanders nog beter leren lezen, door onder meer videobeelden over hen te bekijken. Op fysiek vlak wil ik nog explosiever worden.”



"Het is niet makkelijk om 82 matchen gezond te blijven. Je moet een routine vinden. Die routine is helemaal nieuw voor mij, die moet ik nog wat aanleren.”

4. Hoe belangrijk was coach Chauncey Billups?

Chauncey Billups, NBA-kampioen met Detroit in 2004, toonde zich een goed leermeester voor onze landgenoot. "Hij was enorm belangrijk. Hij zag me voor het seizoen al aan het werk."



"Het is een eer en een zegen om met zo’n legende te werken, hij is opgenomen in de Hall of Fame. Zijn leiderschap is goed voor het team en goed voor mij.”

“We kenden onder hem een jaar om te groeien, we mochten fouten maken. Met al het talent en de jeugd die we hebben, komen er mooie jaren aan. Teams als OKC hebben ook op hun beurt moeten wachten. Dat kan voor ons hetzelfde zijn.”

5. Heeft hij garanties voor het nieuwe seizoen?

In de NBA ben je als nieuwkomer nooit safe. Maar Camara is er vrij gerust in. "Heel veel feedback was positief. Maar de NBA is iets speciaals: de business is heel complex. Pas in juli zal ik iets concreets weten over volgend seizoen."



"Maar ik heb er vertrouwen in na wat ik dit seizoen heb kunnen doen. We zullen zien wat er gebeurt.”

6. Camara is verdedigend sterk: wie was de moeilijkste om op te verdedigen?

Al van in zijn eerste matchen kreeg Camara van Billups de opdracht om vaak de beste speler van de tegenstrever uit de match te houden. "Het is moeilijk te zeggen wie de lastigste was."



"Spelers als Luka Doncic, Kyrie Irving, Stephen Curry, LeBron James... In feite alle grote vedetten. Ze hebben de kracht en de macht om het hele terrein te controleren."



"Het zijn elke keer andere monsters. Elke match is er wel iemand van hoog niveau, die telkens iets anders speelt. Je moet je altijd aanpassen. Maar ik heb niet specifiek 1 persoon in mijn hoofd."

Curry en Camara.

7. Komt hij in de zomer naar België?

"Ik ben vooral in de VS. Ik ga heen en weer tussen Miami (zijn tweede thuis, red) en Portland. In juli kom ik wel even naar België om mijn familie te bezoeken en voor enkele basketbalkampen."



Hij richt enkele stages in voor kinderen. "Ik kan er nog niet veel over zeggen, het is work in progress. Maar het wordt sowieso leuk. Door als kind zelf zo’n stage te volgen, zijn mijn ogen opengegaan voor het basketbal en de NBA. Jullie zijn welkom om erbij te zijn", nodigde hij de pers alvast uit.

8. Hoe zit het met de nationale ploeg?

Bij de jeugd speelde Camara al voor België, maar nog niet met het A-team. Door de NBA-competitie is het moeilijk om zich vrij te maken voor de EK-kwalificaties met de Lions, maar eind augustus-begin september 2025 is het EK. Met Camara?



"Het is een doel om voor mijn land te spelen. Ik weet niet hoe het zal lopen. Ik ben nu geblesseerd. We zien wel, step by step.”



Zoals de Cats de Spelen meemaken, is alvast een droom. "Natuurlijk. Voor een sporter zijn de Olympische Spelen iets groots. Ik wil mijn land graag vertegenwoordigen. Het zou geweldig zijn als we ooit in die positie raken.”

9. Ajay Mitchell heeft zich op de draft gezet: hebben ze contact?

Afgelopen nacht heeft met Ajay Mitchell (21) nog een Belg zich ingeschreven voor de NBA Draft eind juni. Mitchell speelt bij de Santa Barbara Gauchos in de NCAA.



Camara: "Het gekke is dat Portland elk jaar een zomerstage heeft in Santa Barbara. We wilden vorige zomer samen iets gaan eten, maar uiteindelijk is dat er niet van gekomen, omdat onze schema’s dat niet toelieten. We hebben toen wel even gepraat.” "Het is opwindend wat hij doet. We hebben hetzelfde doel: we willen ons land vertegenwoordigen en voor onze familie spelen. Hopelijk heeft hij veel succes. Ik hou hem zeker in de gaten.”

10. Beseft hij de impact die hij heeft in België?

In België hangen de basketbalshops vol met truitjes van Camara. Hij is een voorbeeld voor de Belgische jeugd. Wat doet dit met hem? Beseft hij dat?



"Het blijft moeilijk om dat te beseffen en om de energie te voelen, zeker als je hier aan de andere kant van de wereld zit. Maar ik stel het wel vast op de sociale media. Ik krijg heel veel berichten van fans; kinderen vragen om handtekeningen."



"Mensen komen soms zelfs af van België of Brussel om een match me te pikken. Het is eigenlijk welk zot.”

“Ik vertelde het hier al in elk interview: ik had niet verwacht dat ik deze

impact zou maken op de basketbalwereld in België. Het is fijn en motiverend om

te zien.”