Volgende Belg in de NBA? Ajay Mitchell (21) stelt zich kandidaat voor draft: "Altijd al mijn droom"

Ajay Mitchell gaat zich aanmelden voor de draft van de NBA. Dat maakte de Luikenaar, die dit seizoen voor de Santa Barbara Gauchos speelde in het NCAA-universiteitskampioenschap, zelf bekend via Instagram. "Ik ben benieuwd wat dit hoofdstuk me brengt", zegt de 21 jarige Mitchell.

Ajay, de 21-jarige zoon van Barry Mitchell, maakte in 2019 zijn debuut bij Limburg United. Na twee seizoenen hield hij al voor bekeken in België en trok hij naar de Verenigde Staten.

In 2023 werd hij verkozen tot Big West Conference Player of the Year en dit seizoen was hij goed voor een gemiddelde van 20 punten, 4 assists en 4 rebounds.

Santa Barbara slaagde er echter niet in om March Madness te bereiken, het eindtoernooi van het Amerikaanse universiteitskampioenschap.

"Dit is een droom die ik als kind altijd al koesterde", deelt de Belg op Instagram. "Ik ben heel benieuwd wat het hoofdstuk me zal brengen."

Wordt hij na Toumani Camara - gekozen door Phoenix Suns, nu actief bij Portland Trail Blazers - de tweede landgenoot in de grootste basketbalcompetitie ter wereld? De draft wordt gehouden op 26 en 27 juni.