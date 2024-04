Wim De Coninck wikt en weegt de kansen in razend spannende Champions League-returns: "Mbappé heeft de sleutel"

di 16 april 2024 06:50

De dagen des oordeels zijn aangebroken in de Champions League. Welke topclubs verzekeren zich straks van een plekje bij de laatste vier? Na de heenmatchen kan iedere confrontatie eigenlijk nog elke kant uit. Wij lieten Proximus-analist Wim De Coninck een inschatting maken.

Barcelona - PSG: De revanche van Mbappé?

"De sleutel ligt hier volledig in handen van Kylian Mbappé. Kijk, in de Champions League stelt trainer Luis Enrique zijn ploeg volledig op in functie van zijn grootste ster - Mbappé kan zo van links komen vanuit een vrije rol." "Alleen is dat in de heenmatch (2-3) ongelofelijk tegengevallen. Zijn lichaamstaal was allesbehalve goed, alsof hij er met zijn hoofd niet bij was. Met zijn kwaliteiten kon je hem eigenlijk de zwakste man bij PSG noemen - dat hebben we in het verleden zelden gezien op de grote momenten. Je krijgt zo toch het gevoel dat hij mentaal al afscheid heeft genomen van Parijs."

Na die match tegen Antwerp zetten velen Barça weg als kansloos in de Champions League, maar dat is nu toch anders. Wim De Coninck

"Is hij voor de return op een enorme revanche belust? Het zal sowieso nodig zijn. Want Barcelona kon mij in de heenmatch overtuigen als collectief, terwijl je de indruk had dat er bij PSG kortsluiting was. Sinds Xavi aankondigde dat hij straks vertrekt, hebben ze ook nog niet verloren." "Araujo en Cubarsi waren vorige week outstanding. En als je dan nog Pedri kunt inbrengen... (blaast) Dat is toch sterk, hoor. Na die match tegen Antwerp zetten velen Barça weg als kansloos in de Champions League, maar dat is nu het geval niet meer."

De inschatting van Wim: 60% kans voor Barcelona.

UEFA Champions League

FC Barcelona 21:00 Paris Saint-Germain

Dortmund - Atletico Madrid: Witsel ten koste van zijn ex-ploeg?

"Was het 2-0 voor Atletico geweest vorige week, dan zou ik gezegd hebben: het is gespeeld. Maar 2-1? Da's toch iets anders. Dortmund kan aan een hoog tempo spelen en zijn tegenstander versmachten, maar vaak wel amper 45 minuten. Daarna krijg je het gevoel dat ze wat in elkaar zakken. Op Atletico kwamen ze er vreemd genoeg pas op het einde een beetje door. Ze hadden zelfs kansen om de 2-2 te maken."

Atletico heeft meer ervaring in de ploeg, al is hun defensie wel traag. Witsel staat daar symbool voor. Wim De Coninck

"Toch denk ik dat Atletico door zal gaan. Dortmund heeft het eigenlijk al een heel seizoen wat moeilijk in de Champions League en zal ook in de Bundesliga nog moeten knokken voor de vierde plaats." "Atletico heeft bovendien meer ervaring in de ploeg, al is hun defensie wel traag. Witsel staat daar symbool voor. Al doet hij het daar geweldig voor zijn leeftijd centraal achterin, wat niemand verwacht had."

De inschatting van Wim: 55% kans voor Atlético.

UEFA Champions League

Borussia Dortmund 21:00 Atlético Madrid

Bayern München - Arsenal: Weer een hoofdrol voor Trossard?

"Ik heb vorige week de heenmatch gedaan. Arsenal was toen écht, écht goed - het dwong Bayern zelfs in de counter, wat hen zelden overkomt. Ze hadden controle over de wedstrijd en konden rekenen op hun defensieve stabiliteit van na Nieuwjaar. Alleen geraakten ze wat overmoedig en werd het toch nog 2-2."

Ondanks Tuchel merk ik wel nog eenheid bij Bayern Wim De Coninck

"Bayern heeft het Emirates Stadium met die goals stil gekregen. En straks zullen ze gesteund worden door 70.000 Duitsers. Ondanks de vormdip die de Duitsers dit jaar doormaakten, konden ze zich blijkbaar wel nog goed opladen voor de Champions League." "Met Gnabry en Coman komen er ook twee belangrijke spelers terug in de ploeg. En ondanks Tuchel zie ik wel nog een eenheid op het veld. Ik geef bijgevolg licht de voorkeur aan Bayern om door te stoten." "Ik vermoed trouwens dat Leandro Trossard dit keer wel in de basis zal starten, met Kai Havertz als 9. Al weet je het natuurlijk nooit met Arteta."

De inschatting van Wim: 55% kans voor Bayern München.

UEFA Champions League

FC Bayern München 17/04 21:00 Arsenal

Manchester City - Real Madrid: Schittert De Bruyne?

"Kan deze wedstrijd nog beter worden dan de heenmatch? (lacht) Met Kevin De Bruyne erbij in principe wel, maar eigenlijk is het nagenoeg onmogelijk. 3-3 - dat is een resultaat waar nog maar weinig topmatchen op eindigen." "Soit, spannend en close wordt het sowieso wel. Manchester City staat na dit weekend plots weer op kop in de Premier League. Je voelt gewoon: nu het echt nodig is, staan ze er weer. Al toonde het verleden dat het allerminst makkelijk is om jezelf op te volgens als winnaar van de Champions League."

Zeker met tegenstanders als Vinicius, Rodrygo en Bellingham ben je nooit zeker dat je overeind blijft. Wim De Coninck

"Toch is City woendag voor mij dé favoriet door het thuisvoordeel. Ook vorig jaar stond er toen geen maat op City in de halve finale (dat 4-0 won van Real, red.). Alleen blijven ze toch wat kwetsbaar achterin. Zeker met tegenstanders als Vinicius, Rodrygo en Bellingham ben je nooit zeker dat je overeind blijft." "Ik ben ook benieuwd naar de prestatie van De Bruyne. Straks komt hij Rüdiger weer tegen - toch niet zijn favoriete tegenstander na die veelbesproken finale in 2021. Maar of hij met rancune zal spelen? Dat denk ik niet - Kevin doet het altijd vanuit zijn kwaliteiten."

De inschatting van Wim: 55% kans voor Manchester City.

UEFA Champions League