Wehrlein grijpt de macht in Formule E na lege batterij bij WK-leider, Vandoorne haalt streep niet

Pascal Wehrlein (Porsche) heeft een dubbelslag geslagen in Misano. De Duitser profiteerde van een lege batterij van Oliver Rowland en snoepte hem de zege én de WK-leiding af. Stoffel Vandoorne moest opgeven na een botsing.

Na een chaotische eerste race in Italië draaide ook de tweede e-Prix in Misano uit op een rollercoaster-race. Onder meer Antonio Da Costa, gisteren nog gediskwalificeerd als winnaar, had pech.

Ook Stoffel Vandoorne werd niet gespaard. De Fransman Norman Nato knalde achterop de DS Penske van onze landgenoot. Vandoorne kon na een pitstop nog wel door, maar moest uiteindelijk toch opgeven.

Voorin vocht Pascal Wehrlein met Oliver Rowland, WK-leider en winnaar van gisteren, om de zege. Rowland leek aan het langste eind te trekken, maar had te veel van zijn batterij geëist. De Brit viel stil, de Duitser profiteerde door de zege weg te kapen.

Wehrlein neemt meteen ook de leidersplaats in het WK-klassement over, al moet hij die wel delen met Jake Dennis, de nummer 2 in Misano. Vandoorne zakt naar de 11e plek.