Primeur voor Vinales: Spanjaard wint als eerste MotoGP-race op 3 verschillende motormerken

De 20 ronden in Austin vandaag leverden spekaktel van de bovenste plank. De koppositie veranderde voortdurend.



Op het eind verzekerde de 29-jarige Vinales zich van zijn 10e GP-zege uit zijn carrière. De 10 jaar jongere Jorge Acosta, het nieuwe Spaanse supertalent, was in nog maar zijn derde MotoGP-race tweede, in de vorige race in Portugal mocht hij als derde mee op het podium.



De Italiaan Enea Bastianini (Ducati) reed in de 19e ronde naar de 3e plaats, de Spaanse WK-leider Jorge Martin (Ducati-Pramac) behield als 4e zijn koppositie in de WK-stand.



Martin telt 80 punten, Bastianini 59, Vinales 56 en Acosta 54. Tweevoudig regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia (Ducati) eindigde 5e in Austin en is ook 5e in het WK.



Vinales had zijn start gemist en moest vanaf de 11e plaats aan een inhaalrace beginnen. Halfweg was hij 4e, in de 13e ronde ging hij Acosta voorbij en was hij koploper. Zo reed hij na meer dan 1000 dagen naar zijn eerste triomf sinds de GP Qatar in 2021.



Marc Marquez, die in Austin liefst 7 keer triomfeerde, viel in de 11e ronde toen hij net de eerste plaats had veroverd.



De volgende race is de GP van Spanje op 28 april in Jerez.