Opsteker voor roeier Tim Brys: hij wordt 5e in skiff op Wereldbekermanche in Varese

Tim Brys is zondag op de eerste manche van de wereldbeker roeien in Varese als vijfde geëindigd in de A-finale van de skiff. Die vijfde plaats zal een boost geven voor Tim Brys, die eind april zich in Hongarije probeert te plaatsen voor Parijs.

Zaterdag had Tim Brys zich nipt kunnen plaatsen voor de A-finale in Varese, waar de eerste Wereldbekermanche van 2024 werd gehouden. Hij had als derde amper 19 honderdste seconde over op de Braziliaan Lucas Verthein Ferreira.

De 31-jarige Brys speelde halfweg mee voor de medailles maar zakte finaal nog wat weg en eindigde als vijfde. Hij finishte in 6'54"28. Daarmee was hij ruim tien seconden trager dan de Duitse tweevoudige wereldkampioen Olivier Zeidler.

Die won voor de Nederlander Simon van Dorp en de Italiaan Davide Mumolo. Ook de Brit George Bourne bleef Brys voor. De Kroaat Damir Martin sloot de rij. Van dat zestal hebben alleen Brys en Mumolo (nog) geen olympisch ticket op zak.

Brys, vorig jaar dertiende op het WK, tracht zich over enkele weken (25 - 28 april) in Szeged (Hongarije) te plaatsen voor Parijs. In Hongarije liggen drie olympische tickets klaar. In Luzern (Zwitserland) worden van 19 tot 21 mei nog twee plaatsen toegekend.