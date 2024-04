Ontspannen Lotte Kopecky is klaar voor Amstel Gold Race: "Ik heb Roubaix deze week goed verteerd"

"Het wordt kijken wat de benen vandaag zeggen en wat er gebeurt in de koers. Ik hou ook in de gaten hoe de ploegmaten zich voelen."

Er leek een mentaal frisse Kopecky aan de start te staan. "Het is een mooie klassieker die ik wel graag zou winnen, maar de druk is er van af. Ik kan ontspannen koersen."

"Roubaix heb ik zeker verteerd. Of de benen in orde zijn zullen we moeten zien. Tijdens de uren op de fiets voelde ik me goed."

De Amstel Gold Race is voor Kopecky de voorlaatste koers in een druk voorjaar. Een week na Parijs-Roubaix hoopt ze opnieuw te rekenen op een paar frisse benen.

Bij SD Worx-Protime is er met Demi Vollering, winnares in 2023, nog een kopvrouw. "Ik weet niet of ze even goed is als vorig jaar. We hebben nog niet veel samen gekoerst, maar volgens mij zit ze op het niveau waar ze moet zitten."



De nederlaag van Vollering tegen Elisa Longo Borghini in de Brabantse Pijl betekent volgens Kopecky niet veel.



"Voor Demi is de Brabantse Pijl niet zo belangrijk. De koersen van dit weekend en volgend weekend zijn haar doelen", aldus de wereldkampioene.



En wat verwacht ze van de koers van vandaag? "Er zijn teams die gebaat zijn bij een vroege aanval en een hardere wedstrijd."

We hebben wel al een aantal keer gezien dat een aanval op de Cauberg tot de finish draagt. Veel vrouwen zullen ook met dat scenario in hun hoofd rondrijden."