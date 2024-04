Club Brugge ruikt stilaan bloed in de titelstrijd: "We voelen dat we de rest nerveus maken"

Er werd vooraf wat meewarig gedaan over de aanstelling van Nicky Hayen, maar de interim-coach doet het tot dusver prima met Club Brugge.

Na het gelijkspel tegen Cercle boekte blauw-zwart drie opeenvolgende zeges. Daardoor heeft het niet alleen uitzicht heeft op een Europese halve finale, maar misschien zelfs ook nog op de landstitel.

Anderlecht en/of Union - straks tegenover elkaar - zien zondagavond sowieso Club naderen.

Hayen wou evenwel niet gezegd hebben daar veel mee bezig te zijn. "Want wij blijven gewoon stap per stap werken", klonk het bij de coach.

"Als we nu verder denken, ben je verkeerd bezig. We voelen wel dat we de andere ploegen nerveus maken. (lachje) Dat doen we heel graag. Maar eerst willen we de vierde plek verzekeren en dan de derde."