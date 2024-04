Zijn ge-3D-printe golfclubs het geheim van "The Scientist" Bryson DeChambeau op Masters?

Bryson DeChambeau, bijgenaamd The Scientist, staat na twee rondes op de Masters in Augusta aan de leiding. De Amerikaan staat bekend voor zijn analytische aanpak van de sport en nu heeft hij een nieuw snufje: zijn golfclubs zijn ge-3D-print.

Bryson DeChambeau heeft een van de langste slagen op het profcircuit. Dat heeft hij voor een groot stuk te danken aan zijn indrukwekkende spiermassa. Zo kweekte hij 9 kilo spieren bij voor zijn eerste major-winst in 2020.

Maar zijn bijnaam "The Scientist" doet vermoeden dat hij ook wetenschappelijk met het spelletje bezig is. Al op 6-jarige leeftijd was DeChambeau een soort wonderkind. Zijn liefde voor getallen leidde hem naar een studie fysica in Dallas, gecombineerd met golf. Uiteindelijk werd hij geen professor, maar wel een profgolfer.

Nu is hij obsessief bezig met details. In 2017 toverde hij een totaal andere putt uit zijn hoed. Het leek een beetje op een slag in croquet, maar de USGA (United States Golf Association) keurde het af. In het verleden gebruikte hij ook nog een gradenboog om ideale slag te berekenen.

DeChambeau is een beetje een buitenbeentje op de golfbaan, maar door zijn overstap naar de LIV-tour verdween hij wat uit de aandacht. Tenzij je hem volgt op sociale media, want de Amerikaan heeft miljoenen volgers.