Vincent Mannaert spreekt voor het eerst over afscheid bij Club Brugge: "Het had anders gekund"

Was het u ook al opgevallen?



Waar Vincent Mannaert vroeger steevast schouder aan schouder met Bart Verhaeghe aanwezig was op de wedstrijden van Club Brugge, was hij de laatste maanden opvallend weinig te spotten in de tribunes. En ook zijn bureau op Jan Breydel bleef steeds vaker leeg.



Oké, de algemene manager van blauw-zwart kondigde eind november na 12 jaar trouwe dienst zijn afscheid aan bij Club Brugge, maar in datzelfde statement werd ook beloofd dat hij zijn functie nog tot en met het einde van het seizoen zou uitvoeren.



"Dat was inderdaad het plan", geeft Mannaert voor het eerst een inkijk in zijn laatste maanden voor Club. "Maar na Nieuwjaar zijn mijn operationele taken toch overgenomen."

Hij haalde met de monstertransfer van Igor Thiago naar Brentford nog zijn laatste slag thuis, maar daarna verdween Mannaert weer volledig van de radar.