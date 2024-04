Vorig jaar won hij er nog op 1 been: Arnaud De Lie maakt eind april comeback in Famenne-Ardenne Classic

Na vele tegenslagen heeft Lotto-Dstny nog eens goed nieuws mogen brengen. Zo zal kopman Arnaud De Lie eind april weer in competitie treden in de Famenne-Ardenne Classic. Voor wie het zich nog herinnert: dat is de koers die hij vorig jaar op één been won. "Hij is inmiddels medisch goedgekeurd", vertelt coach Gaëtan Bille na De Lies diagnose van de Ziekte van Lyme.

Maar na een rustpauze kijkt De Lie alweer hoopvol naar de toekomst toe. Zo zal hij op 28 april weer in competitie treden in de Famenne-Ardenne Classic.

Na Gent-Wevelgem drukte de kopman van Lotto - Dstny - om zichzelf te beschermen - noodgedwongen op de pauzeknop. "Hij heeft tijd nodig om te herbronnen", klonk het toen vanuit de Belgische ploeg, die zijn kopman na een valpartij in Le Samyn tevergeefs zag vechten tegen zichzelf.

Het voorjaar waar Arnaud De Lie zó veel van verwacht had, eindigde een drietal weken heel abrupt.

"Arnaud werd donderdag medisch goedgekeurd na nieuwe tests waaruit bleek dat de symptomen van zijn ziekte afgenomen zijn", legt zijn coach Gaëtan Bille uit. "De ziekte werd op tijd onder controle gebracht en gehouden."



"De ziekte kent verschillende stadia. In Arnauds geval werd ze op tijd ontdekt en werkte de behandeling. Hij zal dus in acceptabele vorm naar de Famenne-Ardenne Classic komen. Optimaal zal hij nog niet zijn, maar veel kilometers heeft hij niet nodig om weer op zijn goede niveau te komen."

Het 22-jarige goudhaantje van Lotto heeft alvast goede herinneringen aan die wedstrijd. Vorig jaar kwam zijn schoen los in de laatste meters, maar op één been powerde hij nog naar de overwinning.



Een move die veel ontzag opwekte in de wielerwereld (bekijk hierboven).

De Lie zal vervolgens deelnemen aan de Grand Prix du Morbihan, die hij ook in 2023 heeft gewonnen, en de Tro Bro Léon in Bretagne. "Daarna kunnen we een nauwkeuriger overzicht van zijn programma maken", sluit Bille af.