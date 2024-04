Belg Julien Carraggi moet meteen zijn koffers pakken op EK badminton

Door een gelukkig toeval moest Julien Carraggi (BWF-42) pas in de 3e ronde (1/8e finales) pas voor het eerst in actie komen op het EK, dat plaatsvindt in het Duitse Saarbrücken.

Carraggi was vrij in de 1e ronde en zijn tegenstander in de 2e ronde liet verstek gaan. Zo stond onze 23-jarige landgenoot meteen bij de laatste 16, maar daar was zijn geluk opgebruikt.

In zijn eerste wedstrijd op dit EK kreeg Carraggi met de Fin Joakim Oldorff nochtans een op papier haalbare kaart tegenover zich. Maar de nummer 68 van de wereld bleek taaier dan verwacht en klopte de Belg met duidelijke cijfers in 2 sets: 21-9 en 21-10.

Bij de vrouwen verloren eerder deze week Clara Lassaux (BWF-157) en Lianne Tan (BWF-50) ook hun eerste wedstrijd, respectievelijk in de 1e en 2e ronde.

Carraggi kan nu focussen op de Olympische Spelen. Daarvoor moet hij bij het afsluiten van de kwalificatieperiode op 28 april in de top 35 van de olympische ranking staan.

Er is een limiet van maximaal 2 atleten per land. Op de uitgezuiverde ranking staat Carraggi momenteel 19e. Bij de vrouwen is Lianne Tan 23e. Daarmee lijken zij allebei hun ticket voor Parijs al op zak te hebben.