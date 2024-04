Lianne Tan verliest in de tweede ronde op het EK badminton

wo 10 april 2024 12:06

Lianne Tan heeft haar eerste wedstrijd op het EK in Saarbrücken (Dui) verloren. Onze 33-jarige landgenote, nummer 50 van de wereld, ging in de tweede ronde in 3 sets onderuit tegen de Deense Julie Dawall Jakobsen (BWF-44): 17-21, 21-17, 21-16.

Tan was vrij in de eerste ronde. Maandag verloor Clara Lassaux (BWF-157) haar eerste ronde in Saarbrücken in 2 sets (21-14, 21-16) van de Française Rosy Oktavia Pancasari (BWF-86).



Bij de mannen was ook Julien Carraggi (BWF-42), het achtste reekshoofd, vrijgesteld van de eerste ronde. Zijn tegenstander in de tweede ronde, de Tsjech Jan Louda (BWF-54), gaf forfait.



De 23-jarige Belg staat zo rechtstreeks bij de laatste 16, waarin hij het opneemt tegen de winnaar van het duel tussen de Fin Joakim Oldorff (BWF-68) en de Italiaan Giovanni Toti (BWF-71).

