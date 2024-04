Alexander Doom juicht premie voor olympisch goud toe: "World Athletics geeft het voorbeeld"

Tot nog toe waren het enkel de nationale comités of overheden die prijzengeld uitbetaalden voor olympische prestaties. Maar daar komt vanaf deze zomer verandering in.

World Athletics (WA), de internationale atletiekfederatie, heeft deze week bekendgemaakt dat het elke olympische kampioen in de atletiek zal belonen met een premie van 50.000 dollar.

"Ik vind dat een goeie zaak voor de atletiek in het algemeen", zegt de Belg Alexander Doom, op het recente WK indoor goed voor 2 gouden medailles. "In onze sport is het allemaal nogal beperkt qua budgetten. Dan is het mooi dat er een premie komt vanuit World Athletics."