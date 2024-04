Primeur: World Athletics betaalt 50.000 dollar voor olympisch goud

Geld kregen de olympische gemedailleerden ook niet van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat sinds Athene 1896 de moderne Olympische Spelen organiseert.



Atletiek is nu de eerste sport waar de internationale federatie een schepje bovenop de nationale geldbonus doet. World Athletics-voorzitter Sebastian Coe maakte vandaag een prijzenpot van 2,4 miljoen dollar bekend voor de 48 goudenmedaillewinnaars komende zomer.



Bij estafettenummers wordt de 50.000 dollar verdeeld over het team.



"Al het geld dat we van het IOC krijgen voor de Olympische Spelen keert zo direct weer terug naar de sport", legde Coe uit.



"Het is onmogelijk om een marktwaarde op een olympische medaille te zetten, maar het is belangrijk om de winsten die onze atleten de Olympische Spelen opleveren te laten terugkeren naar hen die van de Spelen een mondiaal spektakel maken."



Voorlopig gaat het enkel om de olympische kampioenen. Voor Los Angeles 2028 hoopt World Athletics ook zilver en brons te remunereren.