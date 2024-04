Karl en José zien belofte indruk maken in Brabantse Pijl: "Hun niveau ligt duidelijk heel dicht bij profs"

José: "Hij maakt de oversteek op een indrukwekkende manier. Ze brengen hem dichterbij en hij knalt er in één keer naartoe. Nadien sluiten er nog wel wat renners aan, maar dat is toch vooral omdat ze vooraan naar elkaar begonnen te kijken omdat Cosnefroy de aansluiting vond."

José: "Ja, maar op een of andere manier heeft hij wel de code gekraakt, want hij is er altijd bij. Hij stond de laatste 5 edities 4 keer op het podium. Dan weet je wel hoe die koers gereden wordt."

Karl: "Joseph Blackmore was toch een revelatie. Hij heeft dit jaar al de rondes van Taiwan en Rwanda gewonnen en rijdt nu nog de U23-versie van Luik-Bastenaken-Luik. Dat zegt veel over hoe dicht het niveau van de beloften en de profs bij elkaar ligt."

Karl: "Hoeveel punten op 10 geef je voor het voorjaar van Tim Wellens?"

José: "8,5 op 10, misschien zelfs 9 op 10. Hij moet hier de meubelen komen redden voor UAE Team Emirates, en hij doet dat op een geweldige manier. Ik denk dat de ploeg heel blij is met deze Wellens."

Karl: "Hij zei dat de riem er nu afgaat tot de Dauphiné. En hij wil Tadej Pogacar aan Tourwinst helpen. Welke rol is er voor hem weggelegd?"

José: "Misschien wel rustbrenger. Wellens kan in een waaier rijden, kan op verschillende terreinen uit de voeten, kan in die graveletappe een belangrijke rol spelen..."

Karl: "Nog even over Dylan Teuns. Heeft hij een kans laten liggen door een ronde te vroeg aan te gaan?"

José: "Hij was de eerste keer op de Moskesstraat supersterk. De tweede keer al duidelijk minder. En naar het einde toe met nieuwe mannen erbij... Maar Cosnefroy is ook niet de eerste de beste."

Karl: "Zouden Cosnefroy en Wellens meteen mee zijn als Teuns die versnelling plaatst in de slotronde?"

José: "Hoeveel keer hebben we niet gedacht: "Het is gebeurd." Dan kan ik me voorstellen dat je als renner denkt: "Ik moet mee zijn.""

"Quinten Hermans was bijvoorbeeld niet mee in eerste instantie. Zo heeft iedereen zijn eigen verhaal: de ene te vroeg, de andere te laat... Van den Berg die in de val loopt. En uiteindelijk krijgen we misschien wel de meest logische winnaar."