"Het kan tricky worden voor politie": Brugse burgemeester op zijn hoede voor komst PAOK-supporters

Maar niet enkel in het stadion, ook in het stadcentrum worden er maatregelen getroffen. Want in tegenstelling tot een risicowedstrijd tegen pakweg Anderlecht - waar de uitsupporters verzamelen in regio Brussel - komen de Griekse supporters voor de wedstrijd samen in het hartje van Brugge.



"Toch hebben we een combiregeling getroffen. De supporters verzamelen meestal op de Grote Markt, maar worden op 't Zand opgehaald met bussen die ze afzetten aan het stadion. Wij hopen dat de supporters die regeling respecteren en niet op eigen houtje naar Jan Breydel trekken, anders kunnen er toch confrontaties ontstaan."

De combiregeling is niet de enige maatregel. "Er zal ook politie te paard zijn, een drone om alles in de gaten te houden, het waterkanon is aanwezig bij het geval van rellen en we worden ook bijgestaan door politiekorpsen buiten de zone Brugge."



"We zijn alvast goed voorbereid om alles veilig te laten verlopen. Dit is toch een risicowedstrijd die iets hoger ingeschat wordt dan de risicowedstrijden in het Belgische kampioenschap. Maar ik heb alle vertrouwen in onze politiediensten."