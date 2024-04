Opsteker voor Thomas Pieters: eerste top 10 van 2024 op de LIV Tour

Met een goeie slotronde heeft Thomas Pieters het LIV-toernooi in Miami als 9e afgesloten. Voor onze landgenoot, die met zijn team de RangeGoats net naast de overwinning greep, is het zijn eerste goeie uitslag van het jaar.

Enkele weken geleden vertelde Thomas Pieters dat hij nog op zoek was naar de goeie vorm, omdat hij zich ook wou concentreren op het vaderschap. Maar in Miami liet Pieters zien dat die goeie vorm niet zo ver weg is.

Na een goeie ronde op zaterdag kon onze landgenoot ook op de slotdag nog oprukken. Pieters (32), die op hole 17 van start ging, moest op zijn 3e hole een bogey op zijn kaart schrijven nadat zijn bal ongelukkig in het water was verdwenen.

Maar daarna liep het veel beter. Op de resterende 15 holes putte hij nog 4 birdies weg en zo maakte Pieters op de slotdag nog 7 plaatsen winst. Goed voor een gedeelde 9e plaats in de eindstand, zijn beste resultaat van 2024.

"Negende in Miami en 6 onder par in het weekend op een moeilijke golfbaan, veel positieve dingen om te onthouden van deze week", schreef Pieters bij een filmpje op Instagram.

De muziek bij het filmpje zal ook bewust gekozen zijn: "Up!" van Connor Price en Forrest Frank."I was down but now I'm up", is de eerste zin van het liedje.