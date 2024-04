Oumi verwent Remco Evenepoel met koffiekoeken na succesvolle operatie: "Happy kiddo"

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) kan alweer glimlachen. De Belgische kampioen kreeg na de geslaagde operatie aan zijn sleutelbeen zijn partner Oumi over de vloer. En die had een verrassing bij.

4 dagen na zijn akelige val in de Ronde van het Baskenland kan Remco Evenepoel stilaan beginnen aan zijn revalidatie.

Zaterdag lag de Belgische kampioen op de operatietafel voor zijn gebroken sleutelbeen.

Een succesvolle ingreep die gevierd werd met koffiekoeken.

"Made a happy kiddo with koffiekoeken after the surgery", schrijft Oumi onder een foto met een glimlachende Remco.

Evenepoel en Oumi hadden ook nog dankwoordjes voor dokter Claes en zijn team, de familie, vrienden en fans. "Ik apprecieer hun liefde en steun enorm", klinkt het.

Evenepoel is ondertussen al ontslagen uit het ziekenhuis van Herentals.