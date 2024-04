Eerste stap in zijn revalidatie: Remco Evenepoel is geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen

Na zijn akelige crash van donderdag in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland is Remco Evenepoel zaterdag in Herentals met succes geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. Dat maakte zijn ploeg na Parijs-Roubaix bekend.

Remco Evenepoel liep donderdag bij de massale valpartij in de Ronde van het Baskenland breuken op in zijn rechtersleutelbeen en het rechterschouderblad. Hij ging onderuit in een bocht tijdens een afdaling op zo'n 30 kilometer van de finish.

Hij wipte eerst nog over een diepe greppel, ontweek enkele bomen maar smakte dan toch hard tegen de grond. Evenepoel kon op eigen kracht rechtstaan, maar meteen was duidelijk dat zijn rechterschouder geraakt was.

Gisteren is hij met succes geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. "De operatie werd uitgevoerd door dokter Steven Claes. Er waren geen complicaties en de Belgische kampioen is intussen uit het ziekenhuis ontslagen om aan het herstel te beginnen", klinkt het bij Soudal - Quick Step.

Evenepoel wilde zich in het Baskenland klaarstomen voor de Ardense klassiekers, waarin hij onder meer mikte op een derde opeenvolgende zege in Luik-Bastenaken-Luik. Daar moet hij nu een kruis over maken. De Tour zou niet in gevaar komen.