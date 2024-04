Milan foeterde op fotograaf, Van der Poel streelde zijn stalen ros: alles wat u nog niet zag van Parijs-Roubaix

ma 8 april 2024 13:23

Parijs-Roubaix is dokkeren over de kasseien, maar ook pech, chaos en altijd opletten. We bundelen de opvallendste momenten voor u samen: van de Belgische pechvogels tot een triomferende Mathieu van der Poel.

Gevallen Milan maakt zich boos

In het eerste wedstrijduur werd het peloton opgeschrikt door een massale val. Tim Merlier, Laurenz Rex en Elia Viviani lagen erbij, maar ook schaduwfavoriet Jonathan Milan. De Italiaan, die opgaf, kreeg het daarna aan de stok met een fotograaf. Milan was duidelijk niet tevreden met de gang van zaken. Een medewerker van zijn ploeg Lidl-Trek hield hem tegen voor het escaleerde.

De fotograaf kon wel nog deze foto nemen.

Chaos tussen de volgwagens

Op zo'n 115 kilometer van de streep gebeurde even heel wat. Dat was niet vooraan in koers, maar achteraan het gereduceerd peloton. Dries Van Gestel en Alec Segaert kregen nieuw materiaal na een lekke band. Hun achtervolging verliep niet vlekkeloos. Van Gestel baande zich een weg tussen de volgwagens op de kasseien. Segaert kon pas later aansluiten. Hij nam nog een bidon mee aan de ploegauto van Lotto Dstny, die plots nog vol in de remmen moest. Er was nog meer chaos tussen de wagens. Tom Pidcock werd omringd door verschillende auto's. Nils Politt kon in een binnenbocht maar nipt contact vermijden met de wagen van de jury.

Kielich net niet tegen een muur

Richting het Bos van Wallers nam Alpecin-Deceuninck de kop. Timo Kielich wilde zijn kopmannen afzetten, maar in een bocht van 90 graden ging het mis. De jonge Belg ging rechtdoor in een bocht en reed zo het voetpad op. Met een ultiem stuurmanoeuvre kon hij een botsing met een huis vermijden. Zijn veldrittechniek kwam zeker van pas. Na de bijna-val wisselde hij van fiets, dus misschien was een lekke band de oorzaak van zijn foutje.

Wielergekte op Carrefour de l'Arbre

Een paar enkelingen vergalden de sfeer door met bier en een petje te gooien. Anderen maakten er een wielerfeest van. Op alle kasseistroken in volle finale stonden overal mensen langs de kant. Mathieu van der Poel, erg geliefd in Frankrijk, werd zelfs met 3 minuten voorsprong luidkeels aangemoedigd.

Van der Poel heeft tijd om te genieten