Beerschot-coach Kuyt beantwoordt vragensalvo na promotie: "Iets eten met Van Bommel? Zal niet meer gebeuren"

Na een korte nacht straalt Beerschot-coach Dirk Kuyt toch bij de ja/nee-vragen van Extra Time. Zo krijgt de coach de vraag wat zijn favoriete Antwerpse uitspraak is, of hij al een belletje kreeg van Jan Boskamp én of hij iets is gaan eten met conculega Mark van Bommel. "Neen, en dat zal nu al helemaal niet meer gebeuren", lacht de Nederlander na de promotie.